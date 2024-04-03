Остановку оцепили на Минина в Нижнем Новгороде из-за подозрительного пакета

Остановочный пункт для общественного транспорта оцепили на площади Минина в Нижнем Новгороде 2 апреля. Причиной случившегося стал подозрительный пакет. Об этом пишет телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».
На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Был задействован кинолог с собакой. Всех людей стражи порядка просили отойти. После обследования выяснилось, что неизвестный забыл пакет со сменной обувью.
Ранее мы писали, что задымление произошло на станции нижегородского метро «Парк культуры». Эвакуировать людей не пришлось. Сотрудники МЧС не обнаружили возгорание.
Напомним, что в середине марта на время перекрыли Борский мост. Бдительные водители обнаружили подозрительный предмет.