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В зоне проведения СВО погиб контрактник Дмитрий Лобашев из Перми

Военнослужащий из Пермского края участвовал в боевых действиях с января 2024 года.

Источник: Администрация Суксунского городского округа

В Суксунский городской округ пришла скорбная весть, в ходе проведения СВО погиб земляк Лобашев Дмитрий Федорович.

В администрации округа сообщили, Дмитрий Федорович жил в Перми. В январе 2024 года он принял решение принять участие в боевых действия СВО, заключил контракт с Минобороны РФ.

Церемония прощания с погибшим в СВО земляком состоится 4 апреля с 12.00 в КДЦ поселка Суксун на ул. Кирова, 45.

Администрация Суксунского городского округа выражает соболезнования родным и близким погибшего в СВО Дмитрия Лобашева.

«Скорбим вместе с вами. Вечная память!», — говорится в некрологе.