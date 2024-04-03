В зоне проведения СВО погиб контрактник Дмитрий Лобашев из Перми

В Суксунский городской округ пришла скорбная весть, в ходе проведения СВО погиб земляк Лобашев Дмитрий Федорович.
В администрации округа сообщили, Дмитрий Федорович жил в Перми. В январе 2024 года он принял решение принять участие в боевых действия СВО, заключил контракт с Минобороны РФ.
Церемония прощания с погибшим в СВО земляком состоится 4 апреля с 12.00 в КДЦ поселка Суксун на ул. Кирова, 45.
Администрация Суксунского городского округа выражает соболезнования родным и близким погибшего в СВО Дмитрия Лобашева.
«Скорбим вместе с вами. Вечная память!», — говорится в некрологе.