В Перми пьяный мужчина попал под колёса трамвая

Происшествие случилось вечером 2 апреля. В социальных сетях появились кадры мужчины, ноги которого находились под колёсами трамвая. Как сообщает издание со ссылкой на слова очевидца, мужчина лежал под транспортом и негромко стонал.
В пресс-службе департамента транспорта сайту perm.aif.ru рассказали подробности происшествия. Инцидент случился возле трамвайной остановки «Яблочкова».
«Между путями и посадочной платформой водитель увидела лежащего пешехода. По предварительной информации, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно должностной инструкции, водитель применила экстренное торможение, вызвала бригаду скорой помощи, для его госпитализации, и ГИБДД», — сообщили в ведомстве.
Сайт perm.aif.ru уточняет информацию о ДТП и состоянии пострадавшего мужчины.