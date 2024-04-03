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В Перми пьяный мужчина попал под колёса трамвая

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попал под колёса трамвая в Перми, сообщает «КП-Пермь».

Происшествие случилось вечером 2 апреля. В социальных сетях появились кадры мужчины, ноги которого находились под колёсами трамвая. Как сообщает издание со ссылкой на слова очевидца, мужчина лежал под транспортом и негромко стонал.

В пресс-службе департамента транспорта сайту perm.aif.ru рассказали подробности происшествия. Инцидент случился возле трамвайной остановки «Яблочкова».

«Между путями и посадочной платформой водитель увидела лежащего пешехода. По предварительной информации, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно должностной инструкции, водитель применила экстренное торможение, вызвала бригаду скорой помощи, для его госпитализации, и ГИБДД», — сообщили в ведомстве.

Сайт perm.aif.ru уточняет информацию о ДТП и состоянии пострадавшего мужчины.