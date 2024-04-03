В Ростове-на-Дону без вести пропавшего пенсионера нашли живым

Согласно опубликованной информации, пенсионер вышел из дома 2 апреля и больше не вернулся. Родственники пытались найти дедушку самостоятельно, но все попытки оказались провальными. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики на протяжении всего дня прочесывали все близлежащие улицы и районы города. Ориентировки с пропавшим мужчиной разлетелись по всем местным группам в социальных сетях.