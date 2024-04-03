Иномарка и машина инкассации столкнулись около Казанского Кремля

Водитель Chery заявил, что инкассатор проехал на красный свет светофора, в то время как водитель инкассаторской машины утверждал, что для обоих участников ДТП горел зеленый свет. Инцидент случился в момент, когда машина инкассации двигалась со стороны Кремлевской дамбы.