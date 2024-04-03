Иномарка и машина инкассации столкнулись около Казанского Кремля

Спорная дорожная ситуация произошла на улице Лево-Булачной в Казани. Там столкнулись автомобиль марки Chery и машина инкассации. Об этом рассказала наш корреспондент.
Водитель Chery заявил, что инкассатор проехал на красный свет светофора, в то время как водитель инкассаторской машины утверждал, что для обоих участников ДТП горел зеленый свет. Инцидент случился в момент, когда машина инкассации двигалась со стороны Кремлевской дамбы.
Ранее на Аметьевской магистрали «Лада» столкнулась с иномаркой. 20-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы.