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В Самаре 3 апреля трамвай сошел с рельсов на ул. Ново-Садовой

В Самаре сошедший с рельсов трамвай спровоцировал пробку из нескольких составов.

Утром в среду, 3 апреля 2024 года, жители Самары столкнулись с проблемой с движением трамваев. На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии вагон сошел с рельсов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, на путях не удержался вагон трамвая № 5. Его первая колесная пара слетела с рельсов и оказалась в грязи. В результате происшествия движение трамваев на этом участке оказалось парализовано. По словам жителей, ситуация спровоцировала пробки из нескольких составов.

В настоящий момент информации о пострадавших нет. Что стало причиной схода трамвая, пока неизвестно. Напомним, в конце апреля начнется запланированный ремонт трамвайных путей на ул. Ново-Садовой. Он продлится до 30 июня 2024 года. На время работ будут запущены бесплатные автобусы.