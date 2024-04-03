В Самаре 3 апреля трамвай сошел с рельсов на ул. Ново-Садовой

В настоящий момент информации о пострадавших нет. Что стало причиной схода трамвая, пока неизвестно. Напомним, в конце апреля начнется запланированный ремонт трамвайных путей на ул. Ново-Садовой. Он продлится до 30 июня 2024 года. На время работ будут запущены бесплатные автобусы.