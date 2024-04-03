Резкий паводок снес автомобильный мост в Нижегородской области

Резкий паводок снес автомобильный мост за несколько часов в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».
Утром местным жителям пришлось добираться на другую сторону с помощью веревок. Специалисты сделали временный мост для людей. Как уточнили рабочие, переправу не смывало 30 лет. Случившееся они объяснили большим количеством снега.
По словам местной жительницы, после ЧП на место приехали сотрудники МЧС, администрации дали указания для сооружения переправы.
— Мы мониторили каждый день. Вчера только проезжали, здесь было все нормально, все функционировало. С утра повышенную готовность ввели по селу Ивановскому, и началось подтопление моста. Буквально в течение 2−3 часов начала подниматься вода. Сразу было принято решение о создании временной переправы. Из резервных запасов дерево привезли, — сказал глава МСУ Богородского муниципального округа Алексей Коротков.
После схождения воды власти рассмотрят вопрос подъема моста на основном русле, чтобы не столкнуться с этой проблемой в дальнейшем.
Ранее мы писали, что комплекс противопаводковых мероприятий организуют в Нижегородской области.