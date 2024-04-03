Резкий паводок снес автомобильный мост в Нижегородской области

— Мы мониторили каждый день. Вчера только проезжали, здесь было все нормально, все функционировало. С утра повышенную готовность ввели по селу Ивановскому, и началось подтопление моста. Буквально в течение 2−3 часов начала подниматься вода. Сразу было принято решение о создании временной переправы. Из резервных запасов дерево привезли, — сказал глава МСУ Богородского муниципального округа Алексей Коротков.