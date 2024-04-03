В Екатеринбурге декоратор отдала мошенникам 7 млн рублей

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, еще в январе на одном из сайтов женщина познакомилась с неким «Антоном». Тот заявил, что «занимается брокерской деятельностью на инвестиционной платформе» и предложил принять участие в данной «финансовой деятельности». Дама согласилась, после чего через Skype с ней связался неизвестный под видом «финансового аналитика». Он убедил ее через СБП перечислять деньги на указанный им «инвестиционный счет».