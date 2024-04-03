В Екатеринбурге декоратор отдала мошенникам 7 млн рублей

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, еще в январе на одном из сайтов женщина познакомилась с неким «Антоном». Тот заявил, что «занимается брокерской деятельностью на инвестиционной платформе» и предложил принять участие в данной «финансовой деятельности». Дама согласилась, после чего через Skype с ней связался неизвестный под видом «финансового аналитика». Он убедил ее через СБП перечислять деньги на указанный им «инвестиционный счет».
Всего с января по март 2024 года декоратор отдала мошенникам 7 млн рублей, из них 1,1 млн — кредитные средства. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов, когда «брокер» сообщил ей, что данная «инвестиционная платформа» находится в стадии банкротства, и средства ей никто не вернет.
Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В МВД призывают уральцев тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них свои сбережения.
Напомним, недавно глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица признался, что ему никогда не звонили телефонные мошенники.