Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711

Все еще ожидают помощи спасателей 77 человек, и пока нет информации, пострадали они или нет.
До этого сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, сегодня у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше четырех. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным Главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в сети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.