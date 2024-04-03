В свердловском селе простились с погибшим участником СВО

Ранее, 30 января 2024 года, на Урале простятся с механиком, погибшим в ДНР. Свердловчанин Андрей Хлопков скончался на 32-м году жизни. В сентябре 2022-го мужчину мобилизовали. Он служил в артиллерийских войсках механиком-водителем самоходных орудий. 17 января 2024 года свердловчанин попал под обстрел дронов-камикадзе.