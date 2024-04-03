Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем

«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — сказала она 3 апреля в беседе с «РИА Новости».
Женщина также отметила, что до сих пор не понимает, почему это случилось. По ее словам, когда она и невестка узнали о задержании Юсуфзоды, их почти на неделю забрали на допрос в Душанбе.
Ранее, 1 апреля, Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду до 22 мая по обвинению в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следственный комитет РФ уточнил, что он перевел одному из соучастников атаки денежные средства для обеспечения проживания нападавших, а еще часть денег перечислил одному из исполнителей уже после теракта.
Юсуфзоду задержали еще 26 марта в рамках операции «Нелегал». Тогда ему было предъявлено обвинение в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и назначен административный арест на 12 суток.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Вместе с Юсуфзодой по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.