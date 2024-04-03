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Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу «Крокуса», обжаловал арест

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в «Крокус сити холле», сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

Источник: © РИА Новости

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства.

До этого решение обжаловали его отец Исроил и брат Аминчон.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

В Москве были арестованы 10 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), трое из них подали апелляционные жалобы.