Террорист Мирзоев, который жил в Новосибирске, получил прозвище «мясник»

Террорист Далерджон Мирзоев*, у которого была временная прописка в Новосибирске, получил прозвище «мясник».
Его считают самым жестоким убийцей в современной России, передает издание Сиб.фм. Помимо массового расстрела в «Крокус Сити Холле», он совместно с другими преступниками хладнокровно резал людей.
Напомним, что Басманный суд Москвы заключил Мирзоева под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Террорист является гражданином Таджикистана, как и другие фигуранты. Он жил в Новосибирске, занимался ММА и работал в такси. Родственники Мирзоева отреклись от него после теракта. Они съехали с квартиры, так как адрес людей оказался в соцсетях.
Ранее стало известно, что беременная жена Мирзоева на родине попала в реанимацию.
Далерджон Мирзоев* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.