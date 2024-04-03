Террорист Мирзоев, который жил в Новосибирске, получил прозвище «мясник»

Террорист является гражданином Таджикистана, как и другие фигуранты. Он жил в Новосибирске, занимался ММА и работал в такси. Родственники Мирзоева отреклись от него после теракта. Они съехали с квартиры, так как адрес людей оказался в соцсетях.