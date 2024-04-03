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Террорист Мирзоев, который жил в Новосибирске, получил прозвище «мясник»

Его считают самым жестоким убийцей.

Источник: Аргументы и факты

Террорист Далерджон Мирзоев*, у которого была временная прописка в Новосибирске, получил прозвище «мясник».

Его считают самым жестоким убийцей в современной России, передает издание Сиб.фм. Помимо массового расстрела в «Крокус Сити Холле», он совместно с другими преступниками хладнокровно резал людей.

Напомним, что Басманный суд Москвы заключил Мирзоева под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Террорист является гражданином Таджикистана, как и другие фигуранты. Он жил в Новосибирске, занимался ММА и работал в такси. Родственники Мирзоева отреклись от него после теракта. Они съехали с квартиры, так как адрес людей оказался в соцсетях.

Ранее стало известно, что беременная жена Мирзоева на родине попала в реанимацию.

Далерджон Мирзоев* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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