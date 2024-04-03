В Сочи сошел оползень на железную дорогу: Обстановка, что известно на данный момент

Ночью 3 апреля на железнодорожном перегоне Дагомыс — Мамайка сошли тонны грязи. Оползневой процесс активизировался на 1955 километре железной дороги. В результате более 30 кубометров грязекаменной массы сошло со склона на один из путей двухпутной ж/д дороги.
В Сочи сошел оползень на железную дорогу: последние новости на 3 апреля 2024, фото, видео
«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского на месте сразу же был развернут городской оперативный штаб. К ликвидации последствий приступили незамедлительно», — сообщили в прем-службе администрации Сочи.
Уточняется, что устранять последствия стихии сразу же направилось почти 60 специалистов. В работах задействовано 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО «РЖД» и шесть единиц специализированной техники.
Кроме того, во время схода селя удалось избежать остановки железнодорожного сообщения. Поезда дальнего следования и пригородные составы на данный момент следуют по второму пути.
Напомним, что похожим образом стихия разбушевалась в Сочи ночью с 4 на 5 февраля. Тогда обильные осадки и сильный ветер изрядно потрепали курорт. В результате непогоды на железную дорогу также сошел грязевой сель. Под ним тогда оказалось около 300 метров полотна. Кроме того, на курорте закрывали аэропорт из-за сильного ливня и ветра. Самолеты отправляли на запасные аэродромы.