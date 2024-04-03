В Сочи сошел оползень на железную дорогу: Обстановка, что известно на данный момент

Напомним, что похожим образом стихия разбушевалась в Сочи ночью с 4 на 5 февраля. Тогда обильные осадки и сильный ветер изрядно потрепали курорт. В результате непогоды на железную дорогу также сошел грязевой сель. Под ним тогда оказалось около 300 метров полотна. Кроме того, на курорте закрывали аэропорт из-за сильного ливня и ветра. Самолеты отправляли на запасные аэродромы.