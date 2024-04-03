Минэнерго Казахстана проверяет информацию о разливе нефти в Каспии

«Мы занимаемся проверкой информации. Сейчас идет анализ снимков космического мониторинга, которые показывают неоднозначную картину. То есть показывает как природное явление. Производится забор проб воды по всей акватории. Пока на данном этапе разлив нефти не подтверждается», — сказал министр журналистам во время брифинга.