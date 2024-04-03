Минэнерго Казахстана проверяет информацию о разливе нефти в Каспии

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал информацию экологов о разливе нефти на месторождении Кашаган в Каспии.
«Мы занимаемся проверкой информации. Сейчас идет анализ снимков космического мониторинга, которые показывают неоднозначную картину. То есть показывает как природное явление. Производится забор проб воды по всей акватории. Пока на данном этапе разлив нефти не подтверждается», — сказал министр журналистам во время брифинга.
Также на месте еще будут работать экологи, добавил он.
Саткалиев напомнил, что при эксплуатации морского комплекса на Кашагане за весь период ни одного разлива нефти не было.
Ранее экологи заявили о разливе нефти площадью 7 кв. километров. Они сослались на данные космического мониторинга европейского спутника Sentinel-1A.
Позже оператор Кашагана — NCOC — сообщил, что указанный в публикации участок вблизи острова D был обследован, каких-либо разливов и утечек не обнаружено. Морские объекты компании NCOC работают в штатном режиме.