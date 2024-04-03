Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло

Власти Татарстана сообщали, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех». Ранее сообщалось, что пострадали 13 студентов, в том числе двое несовершеннолетних.