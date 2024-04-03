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Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане увеличилось до 14, шесть человек остаются в больнице, остальные выписаны, сообщила пресс-служба главы республики.

«Всего пострадавших 14, в стационаре находятся шесть. Остальные отпущены домой. Все с положительной динамикой», — говорится в сообщении.

Власти Татарстана сообщали, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех». Ранее сообщалось, что пострадали 13 студентов, в том числе двое несовершеннолетних.

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