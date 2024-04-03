Воронежцев предупредили о лже-коммунальщиках, срывающих пломбы со счетчиков

Воронежцы жалуются на коммунальщиков, которые ходят по квартирам, предлагают проверить счетчики холодной воды и заменить их. На самом деле, это не реальные представители коммунальных служб, а желающие заработать на услугах предприниматели. Во время таких мнимых «проверок» лже-коммунальщики срывают пломбы с приборов учета, а потом требуют деньги за их восстановление.