Воронежцев предупредили о лже-коммунальщиках, срывающих пломбы со счетчиков

Воронежцы жалуются на коммунальщиков, которые ходят по квартирам, предлагают проверить счетчики холодной воды и заменить их. На самом деле, это не реальные представители коммунальных служб, а желающие заработать на услугах предприниматели. Во время таких мнимых «проверок» лже-коммунальщики срывают пломбы с приборов учета, а потом требуют деньги за их восстановление.
— Проводить поверку счетчиков и опломбировку могут только аккредитованные организации при наличии соответствующего документального подтверждения, которое можно проверить на сайте Росаккредитации. Сотрудники водоканала не занимаются обходом жилых помещений, не предлагают лишние услуги, а поверку и замену счетчиков проводят только по предварительной заявке. И у каждого сотрудника водоканала имеется при себе служебное удостоверение, — сообщили в РВК-Воронеж.