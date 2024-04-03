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Воронежцев предупредили о лже-коммунальщиках, срывающих пломбы со счетчиков

Псевдокоммунальщики требуют деньги за восстановление сорванных пломб счетчиков.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцы жалуются на коммунальщиков, которые ходят по квартирам, предлагают проверить счетчики холодной воды и заменить их. На самом деле, это не реальные представители коммунальных служб, а желающие заработать на услугах предприниматели. Во время таких мнимых «проверок» лже-коммунальщики срывают пломбы с приборов учета, а потом требуют деньги за их восстановление.

— Проводить поверку счетчиков и опломбировку могут только аккредитованные организации при наличии соответствующего документального подтверждения, которое можно проверить на сайте Росаккредитации. Сотрудники водоканала не занимаются обходом жилых помещений, не предлагают лишние услуги, а поверку и замену счетчиков проводят только по предварительной заявке. И у каждого сотрудника водоканала имеется при себе служебное удостоверение, — сообщили в РВК-Воронеж.

ЖКХ