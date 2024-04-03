Мошенники крадут у омичей деньги под видом сдачи налоговой декларации

В Омской области мошенники используют новую схему для получения доступа к банковским картам доверчивых граждан. Теперь они выдают себя за сотрудников налоговой службы.
Аферисты присылают омичам на электронную почту письмо якобы от налоговой службы. Затем они требуют прислать им декларацию на доходы — для этого они просят перейти по ссылке, где нужно ввести личные данные и реквизиты банковской карты для индентификации личности. После этого они крадут деньги со счетов омичей.
— Не реагируйте на такие письма: не переходите по ссылкам в письме и не предоставляйте личную и финансовую информацию. Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн, — заявила заместитель управляющего Омск Банка России Наталья Стрельникова.
С 1 января по 2 мая 2024 года омичам необходимо самостоятельно подать декларацию на доходы за прошлый год в налоговую.