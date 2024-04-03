Мошенники крадут у омичей деньги под видом сдачи налоговой декларации

Аферисты присылают омичам на электронную почту письмо якобы от налоговой службы. Затем они требуют прислать им декларацию на доходы — для этого они просят перейти по ссылке, где нужно ввести личные данные и реквизиты банковской карты для индентификации личности. После этого они крадут деньги со счетов омичей.