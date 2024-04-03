Кража в мечети. Гражданин обворовал верующих и сел в тюрьму

В Рамадан в мечети приходит множество людей. Один из посетителей воспользовался скоплением народа и совершил несколько краж. Его дело рассмотрел Чиланзарский районный суд.
25-летний житель Навоийской области во время утренней молитвы вошел в мечеть на территории торгового комплекса «Абу-сахий» в Ташкенте. Из кармана одной из курток, оставленных посетителями, он украл 60 тысяч сумов и телефон Samsung, после чего поспешил скрыться.
На суде ответчик признался, что неоднократно заходил в мечети и воровал деньги и телефоны из карманов верующих. Деньги использовал на собственные нужды, а телефоны продавал за 500 тысяч сумов каждый.
Обвиняемый также рассказал, что пришел в мечеть помолиться. Но — воспользовался тем, что в комнате для омовений никого не было, и совершил кражу, а затем покинул мечеть, не помолившись.
Подсудимый полностью признал свою вину и посчитал искреннее раскаяние в своих действиях смягчающим обстоятельством. Однако суд признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы с обязательством возместить материальный ущерб пострадавшим.
Напомним, что недавно в Ташкенте появилась первая мечеть в стиле «хай-тек».