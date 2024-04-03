«Вы ввели суд в заблуждение». Адвокатам Бишимбаева сделали замечание

При демонстрации фотографий из ресторана Bau, где произошло преступление, защита пострадавшей стороны заявила, что адвокаты Бишимбаева предоставили снимки, которые были сделаны намного позже.
«Уважаемый суд, фотографии датированы 28 марта 2024 года, тогда как само происшествие имело место с 9 на 10 ноября 2023 года. Уважаемый суд, этих фотографий нет в материалах дела», — высказала возражение адвокат потерпевших.
Судья Айжан Кульбаева попросила адвокатов Бишимбаева собрать фотографии и сделала им замечание.
«Во-первых, суд делает замечание защитникам. Вы ввели суд и остальных участников процесса в заблуждение, указывая, что это фотографии из протокола осмотра места происшествия, а на самом деле предоставляете другие фотографии. По этой причине, пожалуйста, соберите фотографии. Вы можете ссылаться на схему, и продолжим допрос подсудимого. А за то, что вы ввели суд в заблуждение, суд примет соответствующие меры при вынесении окончательного решения по делу», — заявила судья.
Напомним, предыдущее заседание суда по делу Бишимбаева прошло 1 апреля. Во время дачи показаний подсудимый упомянул эпизод с эротическим видео, которое, по версии следствия и обвинения, он показывал Салтанат Нукеновой.
Прокурор потребовала ограничить публикации касательно судебного процесса в соцсетях. Адвокаты Бишимбаева, в свою очередь, потребовали не называть смерть Салтанат Нукеновой убийством. Сам Куандык Бишимбаев принес извинения и заявил, что не рассчитывает на прощение. Он также повторил, что не признает себя виновным в умышленном убийстве Салтанат Нукеновой, но признает, что причастен к ее смерти. Во время показаний Бишимбаева на суде ему сделали замечание.