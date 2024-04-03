«Вы ввели суд в заблуждение». Адвокатам Бишимбаева сделали замечание

«Во-первых, суд делает замечание защитникам. Вы ввели суд и остальных участников процесса в заблуждение, указывая, что это фотографии из протокола осмотра места происшествия, а на самом деле предоставляете другие фотографии. По этой причине, пожалуйста, соберите фотографии. Вы можете ссылаться на схему, и продолжим допрос подсудимого. А за то, что вы ввели суд в заблуждение, суд примет соответствующие меры при вынесении окончательного решения по делу», — заявила судья.