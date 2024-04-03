В Уфе из школы эвакуировали 550 детей

На втором этаже в туалете произошло оплавление прибора для сушки рук на 0,1 кв.м. Потушено до прибытия пожарных.
Учеников и сотрудников вывели на свежий воздух. Проводится проветривание помещения. Пострадавших нет.
Сегодня днем из школы на улице Островского в Уфе эвакуировали 550 детей и 50 взрослых. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
На втором этаже в туалете произошло оплавление прибора для сушки рук на 0,1 кв.м. Потушено до прибытия пожарных.
Учеников и сотрудников вывели на свежий воздух. Проводится проветривание помещения. Пострадавших нет.