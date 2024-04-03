Рука моего сына болталась: мигрант избил третьеклассника, а его маму попросил «угомониться»

В тот вечер Максим отпросился погулять с мальчиком из параллельного класса, они познакомились на уроках вокала. Пойти планировали на стадион около школы. Она находится недалеко от дома, поэтому Юлия согласилась: темнеет уже не так рано. Однако немногим позже, в районе 18 часов, сын позвонил ей, попросил забрать и отвезти в больницу. Максим сказал, что у него болтается рука. Юлия отметила, что голос у сына был спокойным, он не плакал, поэтому поначалу она не придала ситуации сильного значения — возможно, просто ушиб, с кем не бывает?