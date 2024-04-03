Рука моего сына болталась: мигрант избил третьеклассника, а его маму попросил «угомониться»

Криками закончилась детская игра на стадионе около школы во Владивостоке. Подрались мальчишки — ну с кем не бывает. Вот только мама пострадавшего Максима так не считает: у ее 9-летнего сына в итоге сломаны две кости в руке, потребовалась экстренная операция. Говорят, что избил бедняжку Федя — тоже третьеклассник. «КП — Владивосток» разобралась в истории о детской жестокости.
Роковая игра
Мама пострадавшего Юлия утверждает, что ее ребенок по пустякам и самостоятельно решает неурядицы, в классе его очень любят и уважают. Со всеми он общается тепло, поэтому никаких конфликтов раньше не возникало.
В тот вечер Максим отпросился погулять с мальчиком из параллельного класса, они познакомились на уроках вокала. Пойти планировали на стадион около школы. Она находится недалеко от дома, поэтому Юлия согласилась: темнеет уже не так рано. Однако немногим позже, в районе 18 часов, сын позвонил ей, попросил забрать и отвезти в больницу. Максим сказал, что у него болтается рука. Юлия отметила, что голос у сына был спокойным, он не плакал, поэтому поначалу она не придала ситуации сильного значения — возможно, просто ушиб, с кем не бывает?
Максим старается не унывать и дет выписки из больницы. Фото: из личного архива Юлии. Предоставлено «КП — Владивосток».
Однако, приехав на место, мама заметила странность в поведении сына и начала расспрашивать, что случилось. Выяснилось, что ребята играли в «Красный, зеленый» (разновидность «Море волнуется раз», где нужно замирать в оговоренной позе и двигаться в определенный момент, прим. редакции). Феде не понравилось, как Максим изобразил охранника: тот шевелился. По всей видимости, возник спор, и Федя спросил, как они будут решать проблему: действиями или словами. Юлия уточнила, что Максим выбрал первый вариант. По словам одноклассниц сына, Федя ударил его в спину и начал пинать ногами.
Когда женщина подошла к третьекласснику для уточнения деталей, тот просто отмахнулся:
«Я спросила: обидел ли его Максим, ударил, оскорбил, а он мне в ответ: “Тетя, угомоните свой гонор”. От такой наглости я впала в шок. Я попросила номер телефона матери. Он начал отнекиваться, врать, что не помнит его, и сотового у него вообще нет. Свой адрес он тоже якобы не помнил. После долгих расспросов мальчик сдался и назвал номер матери. Потом я просто развернулась, посадила сына в машину и отвезла в травмпункт на Второй Речке», — рассказала с негодованием Юлия.
Врачи, увидев юного пациента, сразу спросили, будет ли она писать заявление. Еще не осознав всей серьезности ситуации, Юлия отказалась. После рентгена специалисты мгновенно позвонили коллегам в «Тысячекоечную» больницу и попросили подготовить операционную. У Максима диагностировали закрытый перелом со смещением лучевой и ключевой костей на правой руке.
Отметим, что мальчик хочет стать барабанщиком. Он упорно занимался: друг семьи обещал взять его в свою группу. А уже 8 апреля Максим должен был выступать на международном конкурсе-фестивале «Весенняя капель 2024», но теперь о любимом хобби придется забыть как минимум на год.
«Медики говорят, что барабанами Максим, скорее всего, не сможет заниматься, потому что рука не будет такой подвижной. Надеемся на лучшее, прогнозы пока неоднозначные», — отметила собеседница. Мальчика пока еще не выписали.
Что известно о нападавшем мальчике?
Корреспондент «КП» связался с матерью Феди. Она говорила неразборчиво, с сильным акцентом. Объяснить позицию сына не смогла, но сообщила, что на самом деле это Максим первый ударил ребенка. Кстати, самого Федю зовут иначе. Они родом из Узбекистана, и для упрощения в произношении одноклассники стали звать его на привычный манер.
Директор школы, в которой учатся дети, Леонид Деменин рассказал «Комсомолке», что Федя не самый опрятный, у него плохая успеваемость. Приняли Федю его в учебное заведение по договору найма жилого помещения. У родителей и его самого нет гражданства РФ, они снимают однушку недалеко от образовательного учреждения. Леонид Деменин добавил, что мать ребенка работает уборщицей на нескольких предприятиях, а отец — на стройке. У Феди семь старших братьев, но все они остались в Узбекистане, с ними во Владивостоке не проживают. Иными словами, вполне возможно, что мальчик стал вести себя агрессивно из-за каких-либо неурядиц в семье.
Также директор подчеркнул, что после произошедшего он вызвал родителей в школу, провел с ними профилактическую беседу. Мальчика поставили на контроль, за его поведением будут следить. Пока что педсостав ждет результаты медэкспертизы, доказывающей или опровергающей факт избиения, результаты проверки ПДН.
Юлия поделилась, что все-таки решила написать заявление в полицию и прокуратуру. Она хочет, чтобы Федю перевели в другую школу, например, с военным уклоном, а родители лучше занимались его воспитанием. Тогда у ребенка появится дисциплина. По всей видимости, мальчик даже не понял, что виноват и сделал по-настоящему больно, а его мама с папой не принесли извинения за случившиеся.
Есть вероятность, что Федю поставят на учет в ПДН, родители выплатят штраф, но на большее, говорит Юлия, надеяться не приходится. Ведь, если мальчик не осознал всю тяжесть своего поступка, он причинит вред снова, только последствия могут быть гораздо хуже, особенно в более старшем возрасте.
Дальше делом будут заниматься специалисты.
А вообще, к сожалению, «Комсомолка» регулярно пишет об историях, связанных с подростковой и детской жесткостью. В отдельном материале мы разбирались с психологами в том, почему это происходит и как предотвратить насилие.