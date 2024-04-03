Жители Подмосковья начали обращаться к медикам из-за укусов клещей

«Всего пару дней тепла, а жители Подмосковья уже принесли первых клещей на себе в травмпункты! Один из таких пациентов обратился в Коломенскую больницу. Клещ присосался к нему прямо в парковой зоне», — говорится в сообщении.
Чтобы уберечься от укусов клещей, рекомендуется заранее обрабатывать одежду специальными средствами, максимально закрыть тело одеждой, особенно ноги, после прогулки необходимо осмотреть себя.
Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на энтомолога Илью Гомыранова сообщало, что с наступлением теплой погоды — плюс 7−10 градусов — клещи начинают активизироваться и нападать на людей и домашних животных.