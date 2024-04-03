В Новосибирске неадекватный мужчина угрожал семье, закрыв их в квартире

Об этом сообщили спасатели МАСС в сводке, опубликованной в соцсетях.
Спасателям поступил вызов о том, что в Окстябрьском районе на улице Ленинградской неадекватный мужчина угрожал семье, которая была закрыта в квартире. Самостоятельно выйти они не могли.
«Доступ обеспечен. Мужчина 1993 г.р. передан сотрудникам полиции. Члены семьи в медицинской помощи не нуждаются», — говорится в сообщении.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных в Новосибирске в марте.