Жителей сел Ставропольского района готовят к эвакуации

Подтопление зафиксировано в селах Выселки, Мусорка, Нижнее Санчелеево и Ташелка. В Выселки, где оказались подтоплены улицы и земельные участки, для координации действий оперативных служб вчера выезжал районный прокурор Дмитрий Хартахай.