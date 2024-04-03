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Жителей сел Ставропольского района готовят к эвакуации

Жителей нескольких сел Ставропольского района готовят к возможной эвакуации из-за паводка. Во вторник, 2 апреля, на территории ряда населенных пунктов муниципалитета из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации был введен режим повышенной готовности.

Подтопление зафиксировано в селах Выселки, Мусорка, Нижнее Санчелеево и Ташелка. В Выселки, где оказались подтоплены улицы и земельные участки, для координации действий оперативных служб вчера выезжал районный прокурор Дмитрий Хартахай.

Администрация села организовала в здании местного дворца культуры пункт временного размещения граждан. Он вполне соответствует предъявляемым требованиям. В случае эвакуации, сельчане будут обеспечены там медицинской помощью и питанием.

Глава Ставропольского района распорядился создать оперативный штаб по управлению ситуацией при прохождении паводка.

Днем ранее режим повышенной готовности был введен на территории Пестравского района, где оказался затоплен мост в селе Мосты. Введения данного режима потребовал у главы местной администрации также прокурор Большеглушицкого района.

МЧС