В Ферганской области мужчина из ревности зарезал свою жену возле детского сада

Как сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Верховного суда Азиза Абидова, из-за частых ссор в семье женщина ушла от мужа к родителям. Мужчина начал планировать убийство и решил подкараулить ее у детского сада, куда каждое утро жена приводила ребенка.
Пьяный муж спрятал нож в рукаве, подкараулил женщину, после чего нанес несколько ударов. Она скончалась от полученных ран. Сообщается, что мужчина сделал это из-за ревности..
Его приговорили к 14 годам лишения свободы по части 1 статьи 97 (умышленное убийство).
Напомним, в Сырдарье муж также зарезал жену и тещу из-за бытового конфликта.
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