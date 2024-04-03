В Ферганской области мужчина из ревности зарезал свою жену возле детского сада

Как сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Верховного суда Азиза Абидова, из-за частых ссор в семье женщина ушла от мужа к родителям. Мужчина начал планировать убийство и решил подкараулить ее у детского сада, куда каждое утро жена приводила ребенка.