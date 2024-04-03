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В Ферганской области мужчина из ревности зарезал свою жену возле детского сада

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Коканде пьяный мужчина убил свою жену, нанеся ей несколько ударов ножом. Убийство произошло рядом с детским садом, куда женщина водила их общего ребенка, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Верховного суда Азиза Абидова, из-за частых ссор в семье женщина ушла от мужа к родителям. Мужчина начал планировать убийство и решил подкараулить ее у детского сада, куда каждое утро жена приводила ребенка.

Пьяный муж спрятал нож в рукаве, подкараулил женщину, после чего нанес несколько ударов. Она скончалась от полученных ран. Сообщается, что мужчина сделал это из-за ревности..

Его приговорили к 14 годам лишения свободы по части 1 статьи 97 (умышленное убийство).

Напомним, в Сырдарье муж также зарезал жену и тещу из-за бытового конфликта.

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