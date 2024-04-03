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При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие учебного заведения «Алабуга Политех» в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадали 14 человек. В их числе граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в стационаре остаются шестеро пострадавших. Остальные отпущены домой.

Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех», пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.