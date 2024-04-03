При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран

«Пострадали 14 человек. В их числе граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в стационаре остаются шестеро пострадавших. Остальные отпущены домой.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех», пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.