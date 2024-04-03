В Краснодарском крае тракторист нашел в поле 100-килограммовую авиабомбу

Взрывоопасный предмет был найден в станице Запорожской Темрюкского района во время сельскохозяйственных работ. Работы были остановлены, и информация об обнаружении опасного объекта передана в полицию. На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии, которые определили, что это авиабомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.



Боеприпас был уничтожен на безопасном расстоянии от жилых зон с соблюдением всех необходимых мер безопасности.



За последние семь дней сотрудники инженерно-технических подразделений обезвредили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Они были обнаружены во время проведения земляных работ в Анапе, Горячем Ключе, Крымске и Тихорецком районе, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.