Найти работу и провести досуг: комсомольчане лишились сбережений из-за интернет-аферистов

38-летняя женщина получила предложение о работе в гостиничном бизнесе от неизвестной девушки. Работа заключалась в бронировании номеров в отелях с последующим возвратом денег и начислением процентов от владельцев заведений. Однако, после того как женщина совершила три платежа на общую сумму 164 тысячи рублей, деньги так и не возвратили.