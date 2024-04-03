Найти работу и провести досуг: комсомольчане лишились сбережений из-за интернет-аферистов

Два жителя Комсомольска стали жертвами интернет-мошенников. Одному из них нанесли ущерб в 164 тысячи рублей, а другому — в 69. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
38-летняя женщина получила предложение о работе в гостиничном бизнесе от неизвестной девушки. Работа заключалась в бронировании номеров в отелях с последующим возвратом денег и начислением процентов от владельцев заведений. Однако, после того как женщина совершила три платежа на общую сумму 164 тысячи рублей, деньги так и не возвратили.
— 24-летний мужчина стал жертвой мошенников, обещавших ему услуги интимного характера. После того как он внес предоплату и залог на общую сумму 69 тысяч рублей, услуги так и не были предоставлены, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
В связи с данными происшествиями, полиция завела уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленников.