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Найти работу и провести досуг: комсомольчане лишились сбережений из-за интернет-аферистов

Двое жителей Комсомольска стали жертвами аферистов.

Источник: Комсомольская правда

Два жителя Комсомольска стали жертвами интернет-мошенников. Одному из них нанесли ущерб в 164 тысячи рублей, а другому — в 69. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

38-летняя женщина получила предложение о работе в гостиничном бизнесе от неизвестной девушки. Работа заключалась в бронировании номеров в отелях с последующим возвратом денег и начислением процентов от владельцев заведений. Однако, после того как женщина совершила три платежа на общую сумму 164 тысячи рублей, деньги так и не возвратили.

— 24-летний мужчина стал жертвой мошенников, обещавших ему услуги интимного характера. После того как он внес предоплату и залог на общую сумму 69 тысяч рублей, услуги так и не были предоставлены, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В связи с данными происшествиями, полиция завела уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленников.