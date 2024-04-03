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В Гомеле обрушилась часть стены жилого дома

ЧП произошло в частном доме на ул. Плеханова областного центра. Сообщение об этом поступило спасателям 2 апреля около 22.43.

Источник: МЧС

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле обрушилась часть стены жилого дома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

ЧП произошло в частном доме на ул. Плеханова областного центра. Сообщение об этом поступило спасателям 2 апреля около 22.43.

По прибытии к месту вызова подразделения МЧС установили: произошло частичное обрушение торцевой стены из газосиликатных блоков на площади 50 кв.м в одной из квартир частного одноэтажного трехквартирного жилого дома.

Как установлено, дом состоит из двух частей: первая — двухквартирная, деревянная 10×10 м с шиферной кровлей по деревянной обрешетке. Одна часть дома электрифицирована и газифицирована. Вторая — нежилая, из газосиликатных блоков 10×10 м с мансардным этажом 1999 года постройки.

По данным областного УМЧС, никто не пострадал. Работники МЧС оградили место обрушения, жильцов проинструктировали о мерах безопасности. Устанавливается причина произошедшего.