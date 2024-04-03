Взрыв разрушил дом в Мангистау

Отметим, что по ч.2 ст. 292 УК РК нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. В феврале в Темиртау произошел взрыв газа в двухэтажном магазине с последующим обрушением. В результате ЧП пострадала местная жительница. Позже из-под завала спасатели извлекли еще одну женщину, но без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После разбора завалов в качестве основной стала рассматриваться версия взрыва газовоздушной смеси на первом этаже здания.