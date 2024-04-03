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Нижегородец подал 150 исков к мэрии о моральных страданиях из-за разбитых дорог

Суд отказал автомобилисту в удовлетворении исков.

Источник: Комсомольская правда

Житель Нижнего Новгорода подал 150 исков к городской администрации о моральных страданиях из-за разбитых дорог. Об этом сообщается в картотеке дел Нижегородского районного суда.

Нижегородский автомобилист обнаружил на дорогах города многочисленные ямы, трещины и выбоины. Разбитые дороги не навредили его машине, но сама поездка по такой дороге причинила нижегородцу моральные страдания.

Поэтому автомобилист подал заявление в суд, чтобы взыскать с администрации города 10 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба.

При этом ни истец, ни ответчик не явились на заседание суда. Кроме того, автомобилист не предоставил доказательств разбитой дороги. И все 150 исковых заявлений суд отклонил.

Напомним, хозяйку усадьбы Приклонских — Рукавишниковых в Богородском районе Нижегородской области оштрафовали на 15 тысяч рублей. Женщина обвиняется в нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.