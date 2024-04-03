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В Ростовской области нашли тело пропавшего на рыбалке многодетного отца

Его искали около четырех месяцев.

В Ростовской области нашли тело второго рыбака, пропавшего четыре месяца назад. Об этом сообщили родственники погибшего.

Напомним, двое мужчин отправились на рыбаку 1 декабря, однако домой так и не вернулись. На связь с близкими они перестали выходить, поэтому родственники забили тревогу.

Пропавших рыбаков искали полиция, волонтеры и неравнодушные люди. Тело одного из приятелей нашли лишь в начале марта, а второго — спустя ещё месяц.

Мужчины погибли в результате утопления в воде. Подробности устанавливаются.

несчастный случай