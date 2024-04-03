В Ростовской области нашли тело пропавшего на рыбалке многодетного отца

В Ростовской области нашли тело второго рыбака, пропавшего четыре месяца назад. Об этом сообщили родственники погибшего.
Напомним, двое мужчин отправились на рыбаку 1 декабря, однако домой так и не вернулись. На связь с близкими они перестали выходить, поэтому родственники забили тревогу.
Пропавших рыбаков искали полиция, волонтеры и неравнодушные люди. Тело одного из приятелей нашли лишь в начале марта, а второго — спустя ещё месяц.
Мужчины погибли в результате утопления в воде. Подробности устанавливаются.