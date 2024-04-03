О чем говорили Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев в роковую ночь ее гибели

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. На судебном заседании дал показания обвиняемый в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой экс-министр Куандык Бишимбаев.
Бишимбаев рассказал свою версию того, как шел последний их разговор с Салтанат Нукеновой в ресторане в ночь ее избиения и гибели.
«Она говорила: “Я сейчас уйду”, но не уходила. Это всё длилось три часа. Мы к этому времени уже прилично выпили — бутылки три шампанского», — заявил он на суде.
Во время разговора в уборной, куда пара ушла, чтобы их не было слышно рабочим, началась словесная перепалка. В какой-то момент Салтанат Нукенова, по словам подсудимого, кинулась на него кулаками, порвала на нем рубашку.
«Я ее схватил за плечи, начал трясти. Толкнул ее, она ударилась об стенку. Когда она на меня в очередной раз кинулась, я тоже порвал ей рубашку», — рассказал экс-министр.
По его словам, она разозлилась из-за этого, отошла в сторону, начала срывать ее.
В какой-то момент, когда она была развернута лицом к унитазу, он схватил ее за пояс сзади. А когда отпустил, она потеряла равновесие и полетела на стену, утверждает обвиняемый в убийстве Нукеновой.
«От нее (стены) как-то оттолкнулась рукой и лицом упала на унитаз. Бах, грохнулась, и от унитаза у неё лицо отскочило, она ещё упала на пол» — версия Бишимбаева о том, как Салтанат Нукенова получила страшные удары по лицу.
После ударов об унитаз и пол она, по версии Бишимбаева, несколько секунд лежала с открытыми глазами. Потом она медленно начала вставать. После «была в нокдауне, опять равновесие потеряла и опять ударилась об кафельный пол лицом».
Сам Бишимбаев, по его словам, только дал ей две пощечины перед потасовкой в туалете.