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Смертельное ДТП на обходе Гатчины: дорога в песке, отбойник проткнул грузовик

Водитель грузовика погиб при перевороте на обходе Гатчины.

Смертельное ДТП произошло 3 апреля около 9 часов утра на 39-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков, на участке, идущем в обход Гатчины.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, водитель грузового автомобиля, двигавшегося в сторону области, допустил опрокидывание и погиб. На месте ДТП повреждено барьерное ограждение, на проезжей части рассыпан песок. Перекрыты третья полоса в сторону области и в сторону Петербурга.

«На месте находятся скорая, МЧС, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители», — отмечается в сообщении.

Судя по «Яндекс. Картам», движение немного затруднено.