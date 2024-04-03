Смертельное ДТП на обходе Гатчины: дорога в песке, отбойник проткнул грузовик

Смертельное ДТП произошло 3 апреля около 9 часов утра на 39-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков, на участке, идущем в обход Гатчины.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, водитель грузового автомобиля, двигавшегося в сторону области, допустил опрокидывание и погиб. На месте ДТП повреждено барьерное ограждение, на проезжей части рассыпан песок. Перекрыты третья полоса в сторону области и в сторону Петербурга.
«На месте находятся скорая, МЧС, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители», — отмечается в сообщении.
Судя по «Яндекс. Картам», движение немного затруднено.