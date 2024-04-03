Смертельное ДТП на обходе Гатчины: дорога в песке, отбойник проткнул грузовик

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, водитель грузового автомобиля, двигавшегося в сторону области, допустил опрокидывание и погиб. На месте ДТП повреждено барьерное ограждение, на проезжей части рассыпан песок. Перекрыты третья полоса в сторону области и в сторону Петербурга.