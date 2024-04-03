Названы последствия землетрясения на Тайване

По его словам, жителям Приморья, и в целом Дальнего Востока нечего опасаться, поскольку в случае угрозы цунами основной материал примут на себя Корея и Япония. Территория, на которой возможен шторм, находится далеко. Возможные последствия землетрясения перекрывает Восточно-Китайское море, Корея и японские острова.