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В челябинском селе затопило 47 приусадебных участков, 43 человека временно покинули дома

В селе Варна (Челябинская область) затопило 47 приусадебных участков, 43 человека временно покинули дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что на реке Нижний Тогузак на временном гидропосту произошло повышение уровня до 250 см (+80 см за сутки, опасная отметка 240 см), произошел перелив через асфальтированную автомобильную дорогу.

«После проведения авиаразведки сотрудниками СПСЧ установлено подтопление 47 приусадебных участков жилых домов, в которых проживает 64 человека, в том числе семь 7 детей», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Там уточнили, что 21 человек остается в домах, 43, включая несовершеннолетних, переехали к родственникам.

В настоящее время в развернутый муниципальными властями пункт временного размещения (ПВР) никто не обращался.

Подтопленных жилых домов нет, уровень воды на приусадебных участках составляет от 5 до 10 см.

На месте сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, специалисты СПСЧ. В село Варна убыла группировка Уральского учебного спасательного центра — 12 человек и две единицы техники.

«В результате таяния снега произошел подъем уровня воды в реке Нижний Тогузак, что привело к переливу талых вод через насыпную автомобильную дорогу, соединяющую поселок Кызыл-Маяк и село. Варна. Имеется возможность объезда по полевой дороге (объезд 7 км, в проезжем состоянии). На данном участке администрацией сельского поселения и сотрудниками МЧС России организован мониторинг уровня воды, сотрудниками полиции введено временное ограничение движения транспортных средств, установлены запрещающие знаки. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено», — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области ситуацию в Кызыл-Маяке.

МЧС