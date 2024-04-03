В челябинском селе затопило 47 приусадебных участков, 43 человека временно покинули дома

«В результате таяния снега произошел подъем уровня воды в реке Нижний Тогузак, что привело к переливу талых вод через насыпную автомобильную дорогу, соединяющую поселок Кызыл-Маяк и село. Варна. Имеется возможность объезда по полевой дороге (объезд 7 км, в проезжем состоянии). На данном участке администрацией сельского поселения и сотрудниками МЧС России организован мониторинг уровня воды, сотрудниками полиции введено временное ограничение движения транспортных средств, установлены запрещающие знаки. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено», — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области ситуацию в Кызыл-Маяке.