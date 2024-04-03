В челябинском селе затопило 47 приусадебных участков, 43 человека временно покинули дома

Сообщается, что на реке Нижний Тогузак на временном гидропосту произошло повышение уровня до 250 см (+80 см за сутки, опасная отметка 240 см), произошел перелив через асфальтированную автомобильную дорогу.
«После проведения авиаразведки сотрудниками СПСЧ установлено подтопление 47 приусадебных участков жилых домов, в которых проживает 64 человека, в том числе семь 7 детей», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
Там уточнили, что 21 человек остается в домах, 43, включая несовершеннолетних, переехали к родственникам.
В настоящее время в развернутый муниципальными властями пункт временного размещения (ПВР) никто не обращался.
Подтопленных жилых домов нет, уровень воды на приусадебных участках составляет от 5 до 10 см.
На месте сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, специалисты СПСЧ. В село Варна убыла группировка Уральского учебного спасательного центра — 12 человек и две единицы техники.
«В результате таяния снега произошел подъем уровня воды в реке Нижний Тогузак, что привело к переливу талых вод через насыпную автомобильную дорогу, соединяющую поселок Кызыл-Маяк и село. Варна. Имеется возможность объезда по полевой дороге (объезд 7 км, в проезжем состоянии). На данном участке администрацией сельского поселения и сотрудниками МЧС России организован мониторинг уровня воды, сотрудниками полиции введено временное ограничение движения транспортных средств, установлены запрещающие знаки. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено», — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области ситуацию в Кызыл-Маяке.