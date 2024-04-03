Агрессивного пикапера из Екатеринбурга «закрыли» на 8 суток за нападение на девушек

Напомним, что как минимум четыре девушки пострадали от неадекватных действий парня. Одну он насильно обнял, а когда та в попытках вырваться ударила его каблуком по ноге, толкнул в сугроб и убежал. Другую он схватил за руку, а после и вовсе поднял, чтобы унести. Поспешившему на помощь прохожему он залил глаза перцовкой. Третью он толкнул в сугроб, а после начал заплевывать, а четвертую тянул за шарф, заявляя, что не отпустит, пока та не даст свои контакты. Одну из пришедших на помощь девушек он также толкнул и послал.