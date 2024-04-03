В Тулуне появился стихийный мемориал на месте ДТП с погибшим ребенком

Трагедия произошла днем 3 апреля. По данным правоохранителей, 29-летний водитель Toyota Caldina сбил двух школьников, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 7-летний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, его 11-летний брат был доставлен с травмами в медицинское учреждение.