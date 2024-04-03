В Тулуне появился стихийный мемориал на месте ДТП с погибшим ребенком

Стихийный мемориал появился на месте жуткого ДТП в Тулуне, где погибли 7-летний мальчик и пострадал его 11-летний брат. Жители города принесли к участку дороги цветы и игрушки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Трагедия произошла днем 3 апреля. По данным правоохранителей, 29-летний водитель Toyota Caldina сбил двух школьников, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 7-летний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, его 11-летний брат был доставлен с травмами в медицинское учреждение.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. 29-летнего водителя задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Известно, что состояние алкогольного опьянения у него не выявили.