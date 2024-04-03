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Минздрав рассказал о состоянии мужчины, попавшего под трамвай в Перми

После происшествия он был доставлен в больницу.

Министерство здравоохранения Пермского края рассказало о состоянии попавшего под трамвай мужчины.

Речь идёт о происшествии, которое произошло вечером 2 апреля в Перми. Мужчина попал под колёса трамвая рядом с остановкой «Яблочкова». Как сообщили сайту perm.aif.ru в краевом ГИБДД, пострадавшим оказался пешеход 1973 года рождения. Он лежал между трамвайными путями и остановкой общественного транспорта.

В департаменте транспорта Перми рассказали, что по предварительной информации он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В краевом Минздраве сообщили, что мужчина был доставлен в больницу бригадой СМП.

«Ему оказана необходимая медицинская помощь. Мужчина отправлен на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве сайту perm.aif.ru.

ГИБДД Пермского края проводит проверку и продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.