Минздрав рассказал о состоянии мужчины, попавшего под трамвай в Перми

Министерство здравоохранения Пермского края рассказало о состоянии попавшего под трамвай мужчины.
Речь идёт о происшествии, которое произошло вечером 2 апреля в Перми. Мужчина попал под колёса трамвая рядом с остановкой «Яблочкова». Как сообщили сайту perm.aif.ru в краевом ГИБДД, пострадавшим оказался пешеход 1973 года рождения. Он лежал между трамвайными путями и остановкой общественного транспорта.
В департаменте транспорта Перми рассказали, что по предварительной информации он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В краевом Минздраве сообщили, что мужчина был доставлен в больницу бригадой СМП.
«Ему оказана необходимая медицинская помощь. Мужчина отправлен на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве сайту perm.aif.ru.
ГИБДД Пермского края проводит проверку и продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.