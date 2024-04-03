Минздрав рассказал о состоянии мужчины, попавшего под трамвай в Перми

Речь идёт о происшествии, которое произошло вечером 2 апреля в Перми. Мужчина попал под колёса трамвая рядом с остановкой «Яблочкова». Как сообщили сайту perm.aif.ru в краевом ГИБДД, пострадавшим оказался пешеход 1973 года рождения. Он лежал между трамвайными путями и остановкой общественного транспорта.