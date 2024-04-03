Самарчанка получила 80 тысяч рублей за увеличение чужих соцвыплат

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, горожанка получала деньги за неправомерные действия. Так, сотруднице передали 80 тысяч рублей, чтобы увеличить сумму социальных выплат 4 гражданам. Правоохранители задержали подозреваемую. В отношении женщины завели уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом.