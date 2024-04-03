Самарчанка получила 80 тысяч рублей за увеличение чужих соцвыплат

В Самарской области сотрудники полиции задержали главного специалиста одного из государственных учреждений. Женщина незаконно увеличивала размер социальных выплат.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, горожанка получала деньги за неправомерные действия. Так, сотруднице передали 80 тысяч рублей, чтобы увеличить сумму социальных выплат 4 гражданам. Правоохранители задержали подозреваемую. В отношении женщины завели уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом.
Подозреваемой грозит штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, горожанку лишат права занимать должность.