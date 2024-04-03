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Затоплены шесть мостов и 74 приусадебных участка: ситуация с паводком в Самарской области на 3 апреля 2024

Режим повышенной готовности ввели в трех районах Самарской области из-за паводка.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Режим повышенной готовности.

В Самарской области с приходом тепла активно тает снег, а реки выходят из берегов. Большая вода уже подтопила шесть низководных мостов, дорог и подбирается к жилым домам. Рассказываем о ситуации с паводком в Самарской области на 3 апреля 2024 года.

В Самарской области сейчас происходит подтопление территорий некоторых населенных пунктов, приусадебных участков и автомобильных трасс. В ряде сел Ставропольского, Кинель-Черкасского и Пестравского районов введен режим повышенной готовности. Ситуация находится на контроле МЧС, властей и прокуратуры.

Какие села затопило в Самарской области в апреле 2024

Так, в Пестравском районе затоплен низководный мост в селе Мосты. Жители окрестных населенных пунктов используют альтернативную дорогу Тяглое Озеро — Ломовка. По данным районной прокуратуры, подтопление домов не допущено.

В селе Выселки Ставропольского района под воду ушли несколько улиц. В зоне подтопления, по информации МЧС, 74 приусадебных участка. Проводится откачка талых вод. В здании местного ДК развернули пункт временного размещения жителей. Если понадобится эвакуация, людей там обеспечат всем необходимым — и питанием, и медпомощью. Режим повышенной готовности со 2 апреля введен не только в Выселках, но и в Нижнем Санчелеево и Ташелке. Создан оперативный штаб.

— Отсутствует транспортное сообщение с селом Константиновкой в Большеглушицком районе и с селом Полудни в Кинель-Черкасском районе. Есть пешеходная и лодочная переправы. Жизнедеятельность населения не нарушена. Запас продуктов имеется, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Насколько известно, до домов жителей региона большая вода пока не добралась.

Какие мосты затопило в Самарской области в апреле 2024

Из-за паводка в Самарской области подтопило шесть низководных автомобильных мостов. Среди них: в селе Мосты Пестравского района, в Березовке и Константиновке Большеглушицкого района, в селе Полудни Кинель-Черкасского района, в населенных пунктах Малиновый Куст и Кириллинский Красноярского района.

— Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поставил на контроль вопросы ликвидации последствий непогоды, восстановления автомобильного сообщения и объектов инфраструктуры. Поручил оценить действия уполномоченных органов, проконтролировать защиту прав пострадавших граждан, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ситуацию с паводком в Самарской области мониторят и с земли, и с воздуха ГУ МЧС России по Самарской области.

МЧС