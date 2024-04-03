Затоплены шесть мостов и 74 приусадебных участка: ситуация с паводком в Самарской области на 3 апреля 2024

В селе Выселки Ставропольского района под воду ушли несколько улиц. В зоне подтопления, по информации МЧС, 74 приусадебных участка. Проводится откачка талых вод. В здании местного ДК развернули пункт временного размещения жителей. Если понадобится эвакуация, людей там обеспечат всем необходимым — и питанием, и медпомощью. Режим повышенной готовности со 2 апреля введен не только в Выселках, но и в Нижнем Санчелеево и Ташелке. Создан оперативный штаб.