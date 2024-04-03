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В Красноярске взломщик-неудачник притворился дворником

В Красноярске задержали подозрительного дворника, который оказался не тем, за кого себя выдает.

Источник: Росгвардия

Об этом рассказали в управлении Росгвардии по региону.

Красноярец решил ограбить магазин DNS на улице Норильской. Пока он возился с рольставней, сработала сигнализация. Взломщик смог ее повредить, но она не поддалась.

Когда наряд Росгвардии прибыл на место, то бойцы увидели не дерзкого грабителя, а безобидного дворника, который подметал возле здания.

С сотрудниками ведомства он говорил, заметно нервничая. Тогда бойцы обратили внимание на его инструмент.

«Стражей правопорядка привлекло внимание, что на метле имеются характерные следы от взлома», — говорится в сообщении.

Тогда маскировка спала. Перед росгвардейцами предстал 41-летний ранее судимый красноярец. Его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что снежный человек похитил сейф директора кинотеатра в Норильске Красноярского края.