В Красноярске взломщик-неудачник притворился дворником

Об этом рассказали в управлении Росгвардии по региону.
Красноярец решил ограбить магазин DNS на улице Норильской. Пока он возился с рольставней, сработала сигнализация. Взломщик смог ее повредить, но она не поддалась.
Когда наряд Росгвардии прибыл на место, то бойцы увидели не дерзкого грабителя, а безобидного дворника, который подметал возле здания.
С сотрудниками ведомства он говорил, заметно нервничая. Тогда бойцы обратили внимание на его инструмент.
«Стражей правопорядка привлекло внимание, что на метле имеются характерные следы от взлома», — говорится в сообщении.
Тогда маскировка спала. Перед росгвардейцами предстал 41-летний ранее судимый красноярец. Его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.
Ранее сообщалось, что снежный человек похитил сейф директора кинотеатра в Норильске Красноярского края.