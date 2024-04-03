Появились детали страшного ДТП с пожаром и 3 погибшими на трассе в Воронежской области

Полиция рассказала подробности ДТП с участием «Лады Гранты» и двух грузовиков, случившегося вчера, 2 апреля, около 18:45 на 699 км трассы М-4 «Дон». В этой автокатастрофе погибли три человека — водители всех трех транспортных средств, сообщает ГУ МВД по Воронежской области в среду, 3 апреля.