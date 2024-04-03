Появились детали страшного ДТП с пожаром и 3 погибшими на трассе в Воронежской области

Полиция рассказала подробности ДТП с участием «Лады Гранты» и двух грузовиков, случившегося вчера, 2 апреля, около 18:45 на 699 км трассы М-4 «Дон». В этой автокатастрофе погибли три человека — водители всех трех транспортных средств, сообщает ГУ МВД по Воронежской области в среду, 3 апреля.
За рулем «Лады», спровоцировавшей аварию, сидел 36-летний житель города Сочи. По предварительным данным полиции, «Гранта» выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик Volvo с полуприцепом, которым управлял 39-летний житель Краснодарского края.
Большегруз после этого столкнулся с фурой Iveco. Транспортные средства загорелись, и водители от полученных травм погибли на месте происшествия. Личность водителя второго грузовика пока не установлена.
Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства автокатастрофы.
В ГУ МЧС по Воронежской области также сообщили, что оперативные службы получили вызов в 19:03. В течение минуты на место аварии выехал расчет спасателей.
Всего же привлекалось два отделения пожарных. За прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали в общей сложности 117 дорожно-транспортных происшествий. Травмы разной степени тяжести получили семь человек. Пятеро погибли.
Ранее смертельное ДТП случилось на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе, где автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в большегруз MAN. От полученных травм погибла 47-летняя пассажирка внедорожника — журналистка из Брянской области.