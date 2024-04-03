Начальник отдела Семеновской ЦРБ требовала от сотрудников делиться премиями

Женщина незаконно требовала от подчиненных ей сотрудников ежемесячной безвозмездной передачи части их зарплат и премий. Сотрудники планово-экономического отдела ЦРБ обналичивали деньги, после чего передавали их злоумышленнице в её рабочем кабинете.