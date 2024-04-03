Начальник отдела Семеновской ЦРБ требовала от сотрудников делиться премиями

Вступил в законную силу приговор Семеновского районного суда в отношении экс-начальника планово-экономического отдела Семеновской центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.
Женщина незаконно требовала от подчиненных ей сотрудников ежемесячной безвозмездной передачи части их зарплат и премий. Сотрудники планово-экономического отдела ЦРБ обналичивали деньги, после чего передавали их злоумышленнице в её рабочем кабинете.
Судом женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Также ей запрещено занимать госдолжности на срок 2 года 1 месяц.
Ранее директора нижегородского ДУКа осудили за присвоение денег жильцов.