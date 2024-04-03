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Спасатели рассказали о последствиях грозового фронта в Гомельской области

Так, в регионе зафиксировано более 20 случаев падения деревьев. Также в Калинковичском районе порывами ветра снесен рекламный билборд.

Источник: AP 2023

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. О последствиях грозового фронта в юго-восточном регионе рассказали в Гомельском областном управлении МЧС, сообщает БЕЛТА.

Так, в регионе зафиксировано более 20 случаев падения деревьев. Также в Калинковичском районе порывами ветра снесен рекламный билборд.

Урон нанесла стихия в агросекторе. В Брагинском и Калинковичском районах зафиксированы повреждения кровель четырех сельскохозяйственных зданий. В региональном УМЧС уточнили, что никто из людей не пострадал. Также нет потерь среди животных и повреждений сельхозтехники.

На 3 апреля установлен повышенный режим готовности функционирования Калинковичского районного звена Гомельской областной подсистемы ГСЧС. −0-