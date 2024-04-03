17 лет колонии на двоих: крымчане по заданию СБУ вытащили из тайника взрывчатку

Двух жителей Симферопольского района признали виновными в незаконном приобретении, ношении и перевозке взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.
Оба осужденных — жители села Укромное. Один из них с 2001 года до 2008 года служил в СБУ. У крымчанина имелись навыки минно-взрывного дела. Мужчина отрицательно относился к тому, что Россия проводит специальную военную операцию. Он поддерживал связь с бывшим коллегой из СБУ.
— Этот же сотрудник в феврале 2023 года предложил подсудимому найти на территории республики безлюдное место, подходящее для закладки компонентов самодельного взрывного устройства, с последующей передачей, через третьих лиц, и сокрытием в данном тайнике компонентов такого устройства, которое им необходимо будет забрать, — говорится в сообщении.
Подельники выполнили часть плана. В марте 2023 года сообщники вытащили из тайника самодельное взрывное устройство замедленного действия и перенесли в автомобиль. В этой машине опасный предмет нашли правоохранители.
Симферопольский районный суд признал обоих крымчан виновными. Экс-сотрудника СБУ приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Второму фигуранту назначили восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей.
Адвокаты с таким приговором не согласились и подали апелляцию. Верховный суд исключил из приговора статью о незаконном хранении взрывных устройств". Поэтому каждому из осужденных снизили срок на два месяца.