17 лет колонии на двоих: крымчане по заданию СБУ вытащили из тайника взрывчатку

Оба осужденных — жители села Укромное. Один из них с 2001 года до 2008 года служил в СБУ. У крымчанина имелись навыки минно-взрывного дела. Мужчина отрицательно относился к тому, что Россия проводит специальную военную операцию. Он поддерживал связь с бывшим коллегой из СБУ.