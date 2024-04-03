Лежала в одних колготках. Убийство 5-летней девочки накануне Пасхи, которое шокировало страну

Прошло 17 лет после того, как пропала 5-летняя девочка Полина Малькова из Красноярска. В 2007 году исчезновение ребенка вызвало общественный резонанс, тогда ходили слухи, что в городе появились сатанисты, которые убивают детей накануне Пасхи. Вспомним, чем закончилась одна из самых громких историй.
День исчезновения
19 марта 2007 года Полину видели живой в последний раз. Она играла в песочнице во дворе многоквартирного дома на Павлова. Однако, с прогулки девочка так и не вернулась. В полицию обратилась мать ребенка, начались поиски.
Сначала полицейские начали изучать, есть ли на районе потенциальные преступники. Так, был опрошен 35-летний Владимир Наумов, который жил через дорогу. Он попал под подозрения, так как был осужден за растление ребенка и уже отсидел 12 лет. 22 марта в квартире мужчины прошел обыск, никаких улик не было. Более того, супруга Наумова обеспечила ему алиби. Подозрения были сняты.
Теории исчезновения
Когда Полина пропала, дело получило всеобщую огласку из-за того, что два года подряд в это время исчезали дети. Так, в 2005 году пропали пятеро мальчиков. Их останки были найдены в коллекторе. Дело так и не было раскрыто, виновных не нашли, до сих пор люди строят теории вокруг их смерти, думая, что это были сектанты, маньяки или просто несчастный случай.
Еще для многих стало шоком то, что годом ранее в городе пропал мальчик — Сергей Мальков. Однофамилец пропавшей девочки. Тогда тело ребенка было вновь найдено в канализационном коллекторе.
Полину Малькову нашли мертвой
Спустя 10 дней тельце маленькой Полины было найдено на одном из пустырей города. Совсем недалеко от места, где были найдены останки пятерых пропавших мальчиков. Девочка была задушена, лежала голая, в одних колготках. Также ребенок подвергся насилию.
Делом «Полины Мальковой» занялась группа из пяти следователей. Был проведен генетический анализ биоматериала, который нашли на теле девочки. Также с ее колготок сняли шерсть какого-то животного.
Начался долгий процесс поиска виновного. Следователи брали анализы у всех красноярцев, которые ранее были судимы за изнасилования. За год были изучены 895 потенциальных подозреваемых, но биоматериалы не совпадали. Пока настоящего убийцу не выдал кот.
Девочку похоронили в розовом гробу.
Кто оказался убийцей
Спустя год следствие решило перепроверить алиби Владимира Наумова, а также сравнить его биоматериалы. Наряд нагрянул в квартиру, забрал душегуба и его кота. Позже выяснилось, что шерсть совпадает, как и следы семенной жидкости.
Сразу после ареста нелюдь сознался в убийстве Полины. Он рассказал, что в тот день выпивал, а потом заметил на улице девочку. Он предложил ей прогуляться и отвел к себе домой. Жена в то время была на работе. Изверг жестоко измывался над ребенком, задушил ее, а затем вывез тело на пустырь. Также выяснилось, что Наумов совершил еще одно насилие над ребенком. Его прозвали «Красноярским зверем», «Волком».
Суд
В 2009 году уголовное дело было передано в суд, а Наумов внезапно отказался от своих показаний, говоря, что он невиновен. Так, 24 мая 2010 года мужчине назначили наказание в виде пожизненного заключения.