Лежала в одних колготках. Убийство 5-летней девочки накануне Пасхи, которое шокировало страну

Когда Полина пропала, дело получило всеобщую огласку из-за того, что два года подряд в это время исчезали дети. Так, в 2005 году пропали пятеро мальчиков. Их останки были найдены в коллекторе. Дело так и не было раскрыто, виновных не нашли, до сих пор люди строят теории вокруг их смерти, думая, что это были сектанты, маньяки или просто несчастный случай.