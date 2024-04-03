Дело «бродяги» Турала и его друзей скоро направят в суд — СК Петербурга заявил о шестнадцати обвиняемых

По версии следствия, в прошлом году соучастники систематически нападали на случайных местных жителей в Петербурге и провоцировали драки в общественных местах. Действовали они из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти и вражды. Инциденты подростки снимали на видео и публиковали записи в Интернете. Ранее «Фонтанка» писала, что контент выкладывался в телеграм-канал «Жизнь бродяги», который организовал 18-летний Турал Мамедов.