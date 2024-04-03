В Витебске будут судить подростка за работу на телефонных мошенников

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские следователи возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, который подрабатывал курьером телефонных мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.



В Первомайский РОВД Витебска с заявлением обратилась 86-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала милиционерам, что на домашний телефон ей позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП. Чтобы женщина могла избежать уголовной ответственности, он потребовал у пенсионерки собрать все имеющиеся деньги и передать их человеку, который за ними приедет. Пожилая женщина поверила звонившему и передала курьеру Br5 тыс.



Сыщики оперативно установили и задержали курьера. Подозреваемым оказался 17-летний учащийся одного из витебских колледжей, живущий в Витебском районе. Предложение о преступном заработке подросток нашел в интернете. Парень перевел деньги на указанный кураторами банковский счет через платежный терминал. В качестве вознаграждения он оставил себе Br300.



Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.



Милиция напоминает, что курьеры аферистов наравне с другими участниками преступных схем несут уголовную ответственность и обязаны возмещать причиненный ущерб.